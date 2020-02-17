Близько 8 мільярдів доларів: "Нафтогаз" уточнив суму збитків від захоплення РФ кримських активів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба "Нафтогазу" в понеділок.

Повідомляється, що "Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" у 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд дол. США.

Як повідомлялося, Суд визнав, що Російська Федерація порушила низку положень Угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи "Нафтогаз" у Криму.

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Попри появу в арбітражі в січні 2017 року, Російська Федерація надалі ухилялася від участі в арбітражному провадженні протягом майже трьох років. У грудні 2019 року Росія подала зустрічну заяву щодо розміру компенсації збитків, але не заявила жодного альтернативного розрахунку збитків.

Російська Федерація не заперечує, що незаконно експропріювала активи "Нафтогазу", але стверджує, що не винна "Нафтогазу" жодної компенсації.