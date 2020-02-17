Жодного разу не вимовили слів "країна" та "Україна", натомість часто звучало "не підвести Вову" ​​і "утримати рейтинг Вови", - Мостова про розмови з Богданом, Єрмаком і Гончаруком

Про це в статті "Яка різниця?" пише головна редакторка "Дзеркала тижня", журналістка Юлія Мостова, інформує Цензор.НЕТ.

Журналістка зазначає, що ця влада - не про людей. У неї немає сил - візіонерських, громадянських, державницьких - вести паству за собою.

"Зізнаюся, мені доводилося докладно розмовляти і з Андрієм Богданом, і з Олексієм Гончаруком, і з Андрієм Єрмаком. Усі доволі цікаві та недурні люди… Ніхто з них жодного разу за час багатогодинних розмов не вимовив слів "країна" або "Україна". А от формулювання "не підвести Вову", "підтримати Вову", "утримати рейтинг Вови", "допомогти Вові" - звучали постійно. Побачивши чимало бояр із почту всіх українських царів, з подібним феноменом я зустрічаюся вперше", - розповіла Мостова.

За її словами, "пастир іде за паствою, потураючи її бажанням".

"Даючи поліції негласне розпорядження не зупиняти "євроблях"; заплющуючи очі на масове заниження митної вартості імпортних товарів; відкладаючи впровадження касових апаратів; не розуміючи значення загального декларування; пом'якшуючи відповідальність за неоформлення на роботу та відкладаючи на потім безліч інших болючих, але необхідних рішень", - наголосила Мостова.

Журналістка вважає, що заміна Богдана Єрмаком чітко показує, що "Зеленський все ще не усвідомив своєї відповідальності. Що комфорт він цінує вище за ефективність".

"Для усвідомлення та спроби вирішення всіх цих питань Зеленському мало змінити керівника офісу. Потрібне кардинальне перезавантаження як офісу, так і Кабміну. Адже поки що коронавірус - це про владу: на голові - корона, а країною керує колонія найпростіших із високоймовірним летальним результатом для організму, у якому вона розмістилася", - підсумувала Мостова.

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