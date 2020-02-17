Киянин влаштував на одній зі столичних вулиць хаотичну стрілянину, - поліція

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби відділу комунікації поліції Києва.

"Вчора до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Голосіївському невідомий влаштував стрілянину. Після проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що киянин, 1982 року народження, на вулиці почав хаотичну стрілянину. Поліцейські виявили й вилучили предмет, схожий на пневматичний пістолет, а правопорушника для надання пояснень запросили до районного управління поліції", - сказано в повідомленні.

Внаслідок цієї події ніхто постраждав.

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Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Голосіївського управління поліції. Вирішується питання щодо надання правової кваліфікації діям правопорушника.