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17.02.20 12:18

У найближчі 5-10 років Україні потрібні близько $50 млрд інвестицій, - Милованов

Зношеність основних засобів виробництва в Україні становить у середньому 60%, тоді як у наших сусідів - 35%, тому, аби виправити цю ситуацію, Україні треба залучити протягом 5-10 років близько $50 млрд.

У найближчі 5-10 років Україні потрібні близько $50 млрд інвестицій, - Милованов

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні у нас основні засоби виробництва в країні зношені на 60%, для того щоб їх доростити до 50% чи 45% (зносу. - Ред.), нам потрібно близько $50 млрд інвестицій у наступні 5-10 років", - сказав Милованов.

Він зазначив, що в сусідніх країнах зношеність основних засобів виробництва становить близько 35-38%.

"Єдина галузь, де у нас рівень осучаснення виробництва відповідає рівню сусідів, - це тільки агросфера", - зазначив Милованов.

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