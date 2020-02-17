Конкретних дат зустрічі в "нормандському форматі" немає, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Поки що точного розуміння немає", - сказав він.
За його словами, також немає ясності і щодо того, в якому місяці може відбутися зустріч.
На уточнювальне запитання, чи відбудеться взагалі така зустріч, прессекретар відповів: "Вона обговорюється".
"Для проведення такої зустрічі щонайменше потрібно перечитати паризькі документи і спробувати осмислити, чи було щось зроблено", - додав Пєсков.
"У цьому випадку не має бути місця якимось зайвим оцінкам, трактуванням. ... У цьому випадку йдеться про конкретні документи", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає інформації про можливе перенесення термінів саміту.