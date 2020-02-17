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17.02.20 12:25

Конкретних дат зустрічі в "нормандському форматі" немає, - Пєсков

Жодної конкретики щодо термінів проведення в Берліні нового саміту в "нормандському форматі" поки що немає, заявили у Кремлі.

Конкретних дат зустрічі в "нормандському форматі" немає, - Пєсков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Поки що точного розуміння немає", - сказав він.

За його словами, також немає ясності і щодо того, в якому місяці може відбутися зустріч.

На уточнювальне запитання, чи відбудеться взагалі така зустріч, прессекретар відповів: "Вона обговорюється".

"Для проведення такої зустрічі щонайменше потрібно перечитати паризькі документи і спробувати осмислити, чи було щось зроблено", - додав Пєсков.

"У цьому випадку не має бути місця якимось зайвим оцінкам, трактуванням. ... У цьому випадку йдеться про конкретні документи", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього немає інформації про можливе перенесення термінів саміту.

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