IT-сектор, хімічне виробництво, агросектор і фармацевтика - найуспішніші в українській економіці, - Милованов. ІНФОГРАФІКА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЕП", про це він заявив під час презентації урядової програми "Економічна стратегія: зростання через інвестиції".

"IT і агро - це два успішні сектори економіки, які здатні вбудуватися в глобальні економічні ланцюги. Ці сектори працюють зі світовими клієнтами, постачальниками, замовленнями. Звідти приходить конкуренція, навички і технології", - підкреслив Милованов.

Зокрема в Мінекономіки серед факторів успіху IT-бізнесу виділяють "сприятливий режим оподаткування", а для агросектору підкреслюють "дешеву робочу силу".

У відомстві також зазначають, що і хімвиробництво і фармацевтика користуються стабільним попитом на внутрішньому ринку.

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Для хімгалузі виділяють відкриття нових і поновлення старих виробництв, як фактор успішності, а для фармацевтики - переорієнтацію українців на вітчизняну фармопродукцію.