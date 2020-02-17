Разумков відчитав нардепів за каву, їжу і телефони в залі засідань

Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп парламенту в понеділок, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що йому доводиться бувати у відрядженнях у різних регіонах і часто йому доводиться чути нарікання на поведінку депутатів.

"Люди здебільшого позитивно оцінюють нашу роботу, те, як ми працюємо, і те, що народні депутати ходять на роботу... Проте мені як главі ВР, я думаю, що ви теж про це чули, що людям іноді незрозуміла поведінка нардепів у сесійній залі. І щодо кави, і щодо їжі, і того, що парламентарії доволі часто займаються власними справами, то в телефонах, то ще в чомусь...", - сказав він.

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Разумков також навів приклад, що якось до нього підійшла вчителька і розповіла, що в неї немає часу на власні справи під час робочого дня.

"Ну, дивіться, я так само, як і ви, ходжу на роботу, рідко буває, коли мій робочий день коротший за день роботи народного депутата у ВР. У мене немає часу, коли я перевіряю зошити, спілкуюся з батьками, дітьми, займатися власними справами. У депутатів часу трошки більше?" - процитував слова педагога спікер ВР.

"Я розумію, що мені важко відповісти на це питання, воно чесне, воно правильне, але відповісти важко. Зробімо так, щоб нам не було важко відповідати на такі запитання, щоб у людей не було таких запитань, щоб вони бачили, що народні депутати працюють на користь держави, щоб вони це бачили і відчували", - резюмував спікер парламенту.

Нагадаємо, в жовтні Разумков вже відчитував нардепів за куріння і їжу в залі Ради.