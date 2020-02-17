У зв'язку з річницею президентської кампанії лунають різні заклики в сторону військовослужбовців. Пропонуємо посилити відповідальність за образу воїнів, - "слуга народу" Корнієнко

Про це він сказав під час Погоджувальної ради, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми хотіли б звернути увагу колег і всіх виборців на те, що зараз відбувається річниця президентської кампанії і у нас зараз знову якісь сплески тих подій, які були рік тому і вони пов'язані передовсім з певним підвищеним градусом обговорень в соціальних мережах. Навіть повернення до такої неприємної штуки, як мова ненависті. Лунають заклики різні, зокрема, образи в сторону військовослужбовців. І це роблять люди, пов'язані з колишнім верховним головнокомандувачем", - сказав Корнієнко.

Він зазначив, що такі образи є неприйнятними.

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"У нас є пропозиція посилити відповідальність за образи і наклеп в сторону військовослужбовців. Винести це окремим пунктом. Зрозуміло, що ця відповідальність і так є, але щодо військовослужбовців, людей, які захищають нашу землю і нас щодня. Ніхто не має права їх ображати, не залежно від статусу нинішнього або минулого цієї людини", - додав нардеп.