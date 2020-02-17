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17.02.20 13:21

Окупанти скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів 1 і 2 АК ЗС РФ на Донбасі, - розвідка

Російське окупаційне командування активізувало заходи щодо провокування напруженості на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.

Окупанти скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів 1 і 2 АК ЗС РФ на Донбасі, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

В українській розвідці зазначили, що окупанти скасували обмеження щодо дотримання режиму припинення вогню для передових підрозділів з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

Крім того, російськими пропагандистами для нав'язування панічних настроїв серед місцевого населення поширюються повідомлення про нібито підготовку сил і засобів ООС до наступу у формі т.зв. "бліцкригу" і інша неправдива інформація з метою дискредитації командування та особового складу підрозділів ЗС України.

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