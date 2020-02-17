Компанія, що управляє елеватором у Кам'янському, заявляє про поширення СБУ неправдивої інформації про підприємство

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", ТОВ "КІ.МОД", власники терміналу в порту міста Кам'янське, заявляють, що інформація про нелегальний елеватор не відповідає дійсності і є фейком, де першоджерелом виступає офіційний сайт державної служби. Компанія "КІ.МОД" в особі директора Наталії Кірсанової звернулася до ЗМІ з проханням звернути увагу на ситуацію:

"На нашому підприємстві дійсно проводилися обшуки 11 лютого. Під час обшуку жодної документації співробітники СБУ не вилучали, про бухгалтерські документи жодного разу не питали, навіть теоретично вони не могли знайти документи нібито "чорної бухгалтерії", про яку пише сайт служби. У новині власники терміналу позначені як якась група. Наше підприємство не належить до жодної групи, ми є законними власниками, не займаємося ні збутом, ні експортом продукції, як пишуть у новині, а тільки здаємо в оренду площі порту.

Неможливо побудувати елеватор без дозвільної документації. Наш елеваторний комплекс працює абсолютно легально, він уведений в експлуатацію, в наявності всі документи, які це підтверджують. До речі, потужність нашого терміналу не 5 тис. тон, як пишуть, а значно більше - 20 тис. тон.

Всю продукцію на елеватор завозять клієнти підприємства, ми не ведемо жодних операцій з фермерами із закупівлі та експорту. Всі податки ми сплатили державі, що відображено у фінансових документах підприємства. Під час обшуку слідство навіть не запросило нашу фінансову звітність, на яких тоді підставах стверджується, що ми її не відображали?

У новині згадувалося, що на підприємстві нібито не дотримуються санітарні норми, що теж не відповідає дійсності. Останні пів року нас неодноразово перевіряли санітарні, екологічні та інші інспекції, але значних порушень виявити не змогли. Під час навантаження якість продукції обов'язкове контролюється як сюрвеєрами (незалежні експерти якості продукції), так і представниками покупців. Ми не маємо ні права, ні можливості відвантажувати неякісну продукцію.

Зазначу, що 364 стаття, яка стала підставою для проведення обшуку, взагалі не стосується комерційних структур, а тільки державних організацій, з якими у нас немає ділових відносин. Але саме її використовують для тиску на нас - комерційну структуру. Ми вважаємо, що причина упередженого ставлення до компанії - це успішна робота терміналу. Підприємство нікого не цікавило шість років, але коли ми його запустили в роботу, коли пішли серйозні обсяги вантажів, багатьом захотілося взяти участь у цьому бізнесі.

Ми розцінюємо дії силовиків як невмотивований тиск на компанію, як перешкоджання діяльності ТОВ "КІ.МОД". Компанія ризикує втратити клієнтів, які побоюються збройного захоплення продукції. Поки керівництво України піклується про прихід іноземних інвесторів, на місцевому рівні відбувається утиск прав національного інвестора, примушення його до корупційних відносин. Компанія "КІ.МОД" планує продовжувати діяльність у порту міста Кам'янське і захищати свій бізнес, використовуючи всі правові інструменти".