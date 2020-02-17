У березні ми хочемо виходити на фінішну пряму, - Шмигаль про зміни до Конституції щодо децентралізації

"Ми зараз працюємо над форматом проведення швидкої, але дуже широкої суспільної дискусії. Починаємо із зустрічей на місцях, в областях. Потім піднімемо напрацьовані матеріали на вищий рівень, до обговорення з міжнародними експертами. Далі завершальний етап у вигляді експертної ради за участю представників Венеціанської комісії. І вже потім - перенесення дискусії в сесійну залу парламенту для ухвалення рішення", - сказав Шмигаль в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Віцепрем'єр зазначив, що сьогодні ні в президента, ні в голови Верховної Ради, ні в прем’єр-міністра, ні в нього немає остаточної відповіді або якогось нав’язливого бачення, якими мають бути зміни до Конституції в частині децентралізації.

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Він також додав, що основу для проведення консультацій щодо змін становитимуть громадські активісти, лідери думок, лідери асоціацій і громадських організацій.

"Тому плануємо, що ми в областях проведемо доволі великі зустрічі - на 300-500 людей, запросимо всіх бажаючих, включно з обласними депутатами, лідерами об’єднаних територіальних громад, мерами міст, головами асоціацій і так далі", - повідомив Шмигаль.

Крім того, він анонсував проведення в Києві 25 лютого великої дискусії із залученням представників Венеціанської комісії.

"В принципі, думаю, що ми в березні вийдемо уже на фінальне бачення, яке узгодимо з комітетами Верховної Ради і будемо готувати для передачі в парламент. У нас, звичайно, буде ще певний люфт в плюс-мінус місяць для виправлення можливих помилок і неточносте, врахування побажань світових експертів. Але в березні місяці ми хочемо виходити на фінішну пряму", - заявив віцепрем'єр.

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Серед іншого, він зазначив, що також буде дискусія щодо субрегіонального рівня, а саме – чи бути районним радам, районним адміністраціям, округам чи областям.

"Тут питання насправді полягає в тому, де буде концентруватися регіональний рівень управління і координації: в областях чи районах. Бо функцій залишиться не так багато при передачі повноважень на місця, щоб поділити їх і на області і на райони. Виходить так, що може бути сильна обласна влада і декілька функцій в районних або окружних. Або навпаки – обласна влада буде слабка, але будуть сильні округи чи райони, а один з районів буде на себе забирати дві-три обласні функції", - додав Шмигаль.

Як повідомлялося, в січні президентський законопроєкт №2598 "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)" був знятий з розгляду для доопрацювання. Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня 2020 року.