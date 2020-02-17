Зарплата у 2020 році зростатиме такими ж темпами, як і минулого, - заступник міністра економіки Ніколайчук

Про це під час презентації стратегії економічного зростання сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Сергій Ніколайчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Щодо заробітної плати в реальному вимірі, тобто скоригованої на рівень інфляції, її темпи (зростання. - Ред.) зберігатимуться на минулорічному рівні. У 2019 році темпи зростання реальної заробітної плати були 9,8%. Зростання десь приблизно у 8-9% ми бачимо і на цей рік", - сказав Ніколайчук.

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Як повідомлялося, за 11 місяців 2019 року заробітна плата в Україні в реальному вимірі була на 9,6% вищою, ніж за аналогічний період 2018 року. Фактично, за словами міністра економіки Тимофія Милованова, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року.

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