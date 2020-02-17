Продаючи земельні паї, їхні власники втратять субсидію, - депутат Кулініч

У разі можливого ухвалення законопроєкту про обіг земель, за чинної системи нарахування субсидій, власники паїв, які вирішать їх продати і отримають відповідний дохід, втратять право на отримання субсидій. Про це під час погоджувальної ради парламенту заявив у понеділок голова депутатської групи "Довіра" Олег Кулініч, передає УНІАН.

"У людей є величезні побоювання щодо втрати субсидії у разі, якщо власник паю вирішить його продати. Цілком очевидно, що за чинної системи нарахування субсидій люди її втратять. І як це можна пояснити пенсіонеру, який отримує пенсію близько 2000 гривень на місяць?" - зазначив депутат.

За словами Олега Кулініча, якщо власник паю вирішить його продати і розраховуватиме за ці кошти якимось чином суттєво покращити своє життя, то за фактом усі ці кошти можуть піти на сплату комуналки. "Це питання треба врегульовувати і дохід від продажу землі не має братися в розрахунок під час нарахування субсидій", - підкреслив голова депутатської групи "Довіра". На його думку, вирішення цієї проблеми обов’язково треба закріпити на законодавчому рівні. Кулініч також акцентував увагу на тому, що державна підтримка аграріїв, особливо – в контексті можливого запровадження обігу сільгоспземель - має бути системною і довготривалою, а не визначатися на кожен окремо взятий рік. "Ця норма має бути закріплена на законодавчому рівні як мінімум на 5 років. Ми з колегами по групі "Довіра" такий законопроєкт зареєстрували", - додав Кулініч.

Нагадаємо, що депутатська група "Довіра" зареєструвала законопроєкт №2825 "Про внесення зміни до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо бюджетної підтримки АПК". Ним пропонується встановити довготривалий період надання бюджетної підтримки сільгосптоваровиробникам, а також визначити її розмір - не менше 1% випуску продукції у сільському господарстві.