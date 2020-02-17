Евакуйовані з Уханя іноземці 14 днів перебуватимуть на обсервації в Україні, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Зараз ідеться про 49 громадян України і 25 громадян з різних країн", - сказав він.
"Поки не можу сказати, де вони будуть перебувати. Місце визначено, але я поки не можу цього сказати", - додав Ляшко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час евакуації українців з Уханя в літак візьмуть і громадян Аргентини.
Пізніше Аргентина подякувала Україні за допомогу в евакуації своїх громадян з Уханя.