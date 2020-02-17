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17.02.20 16:38

Мера Світлодарська Брехунця відправили під домашній арешт, його підозрюють у сепаратизмі

За версією слідства, Анатолій Брехунець у травні 2014 року надав читальні зали місцевої бібліотеки для проведення незаконного "референдуму" про "суверенність ДНР".

Мера Світлодарська Брехунця відправили під домашній арешт, його підозрюють у сепаратизмі

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Рішення відправити Брехунця під домашній арешт ухвалив Краматорський міський суд.

"Нагадаємо, у травні 2014 року Світлодарський міський голова вніс до повістки дня сесії та у подальшому позитивно проголосував з питання про надання приміщення читальних залів міської бібліотеки для проведення незаконного референдуму щодо суверенності "ДНР"", - повідомили в пресслужбі прокуратури.

Брехунця підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

Якщо його провина буде доведена, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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