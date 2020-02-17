Невідомі намагалися підірвати офіс "100% життя" і залишили записку для члена організації, "слуги народу" Лади Булах

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані поліції і заяву організації.
"Вперше в Україні, на пропозиції вдосконалити права людини громадська організація отримала погрозу, яку можна оцінити як терористичну дію. Сьогодні вночі невідомі скоїли спробу підриву офісу найбільшої пацієнтської організації "100% життя". Було залишено напис, який за нашими оцінками адресовано народному депутату України, члену нашої організації", - повідомила організація в Facebook.
Директор із комунікацій "100% життя" Максим Ровінський розповів у коментарі Цензор.НЕТ, що біля офісу організації є сліди від вибуху та пошкодження на рамі від, ймовірно, каміння. Крім того, невідомі залишили на паркані офісу плакат із написом "Пані Ладо, спасибі за законопроєкт".
"Йдеться про законопроєкт №2684, який розширює права підлітків на отримання медичної допомоги. Минулого тижня було кілька фейкових спотворень щодо цього законопроєкту, що він нібито дозволить 14-річним підліткам змінювати стать, але це маніпуляція. Він розширює права підлітків, які зможуть вибирати сімейного лікаря, пройти тест на ВІЛ і ін. Цей законопроєкт, незважаючи на те, що був відправлений на доопрацювання, зараз став інформаційною бульбашкою, яку надули кілька ЗМІ, зокрема і шановні", - сказав Ровінський.
Як розповіла Цензор.НЕТ представниця поліції Подільського району Києва Ганна Страшко, про інцидент стало відомо близько 10 ранку.
"У поліцію надійшло повідомлення про те, що адміністратор медичного центру на вулиці Межигірській виявила пошкодження дверей. На місці події працювала вибухо-технічна служба і слідча оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці провели всі необхідні першочергові слідчі дії, було призначено низку відповідних експертиз. Зараз встановлюються особи, причетні до цього злочину", - розповіла прессекретарка.
За даним фактом почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років.