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17.02.20 16:49

Евакуація громадян із лайнера Diamond Princess поки не планується, - МОЗ

Україна поки не планує евакуювати 23 громадян із круїзного лайнера Diamond Princess, що перебуває на карантині біля берегів Японії.

Евакуація громадян із лайнера Diamond Princess поки не планується, - МОЗ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз ми зациклені на евакуації з карантинної зони (Ухані. - Ред.). Можливо, надалі працюватимемо над евакуацією інших громадян" - сказав він.

Лайнер Diamond Princess 20 січня вирушив з японського міста Йокогама в двотижневий круїз маршрутом Кагосіма - Гонконг - Окінава, який мав завершитися 4 лютого, проте з'ясувалося, що один із пасажирів, який зійшов на берег у Гонконзі, був заражений коронавірусом. 3 лютого круїзне судно залишилося на рейді в порту Йокогами для проведення перевірки всіх пасажирів. Міністерство охорони здоров'я Японії вирішило залишити лайнер на 14-денний карантин.

У понеділок стало відомо, що Канада, Південна Корея, Гонконг, Італія та Австралія розпочинають евакуації своїх громадян, які пройшли двотижневий карантин на Diamond Princess.

Ще у 99 пасажирів лайнера Diamond Princess виявили коронавірус, кількість хворих досягла 454.

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