Ексчлен правління "1+1 медіа" Павелецька очолила комунікаційний офіс Кабміну

Цю інформацію "Детектору медіа" підтвердила особисто Світлана Павелецька, передає Цензор.НЕТ.

"Після роботи в медіа це гідний виклик та високий рівень необхідного стресу. Для мене велика вдача та відповідальність бути частиною команди, яка працює заради позитивних змін в країні. Як ми казали на плюсах: "Нашу роботу бачать усі"", - прокоментувала вона.

Нагадаємо, Світлана Павелецька працювала в "1+1 медіа" з 2011 по 2020 рік. Спочатку, з грудня 2011 року, вона очолювала піар-департамент "1+1 медіа". Із серпня 2018 року вона очолила департамент маркетингових комунікацій "1+1", який об’єднав функції PR та маркетингу групи. У серпні 2019 року Світлана Павелецька стала членом правління "1+1 медіа" ‒ нового органу управління холдингом. Але 17 січня 2020 року залишила медіагрупу, яка вирішила знову розділити функції маркетингу та корпоративних комунікацій. До приходу в "1+1 медіа" Світлана Павелецька відповідала за корпоративні комунікації активів, які входять у службу продажів компанії "Метінвест". А до цього очолювала піар-агентство Pillar Hill&Knowlton. У 2016 році Світлана Павелецька разом з гендиректором "1+1 медіа" Олександром Ткаченком і гендиректором УНІАНу Артемом Ковальовим стала співзасновницею книжкового видавництва "Книголав", яке працює й дотепер.

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