Гончарук про доступні кредити для бізнесу: видано 27,1 млн за два тижні, 2500 заявок в роботі

Про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави уряду, в роботі ще 2500 заявок.

"Наразі ще 11 комерційних банків долучаються до програми, тому очікуємо суттєве зростання кількості виданих кредитів", - сказав Гончарук.

Прем'єр також заявив, що для підприємців, що не мають застави, уряд розробив окремий механізм — кредитні гарантії.

"Тобто банк замінює заставу спеціальним фінансовим інструментом. Завершуємо всі юридичні процедури, щоб банки змогли невідкладно налагодити цю роботу", - пояснив він.

Крім того, продовжив Гончарук, Кабмін цього тижня розпочне всеукраїнський навчальний тур для підприємців, які захочуть пройти комплексне безкоштовне навчання з підвищення своїх бізнес-компетенцій.



"Жоден українець не повинен отримати відмову лише через низький рівень підготовки. Ця програма — передусім, про підтримку. Уряд надасть її кожному, хто лише починає свій підприємницький шлях до успіху", - написав прем'єр.

Нагадаємо, 3 лютого прем'єр-міністр Олексій Гончарук дав старт кредитній програмі "5-7-9%".