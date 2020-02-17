"Можемо його відправити в один кінець", - "слуга народу" Безгін про пропозицію Рабіновича відправити делегацію на парад 9 травня до Москви

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коментар буде коротким і це моя персональна позиція: можемо його відправити в один кінець до Москви", - заявив Безгін.

Він підкреслив, що поки в країні йде війна, подібні дії - зневага до України та її військових, які гинуть на Донбасі.

"Поки в країні йде війна і є окуповані РФ наші території, навіть говорити про якісь відвідини чогось - це зневага до України і до наших воїнів, які гинуть майже щодня. Тому за бажання нехай їде сам зі своїми колегами по фракції, а далі нехай СБУ робить висновки", - додав нардеп.

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Нагадаємо, раніше співголова фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабінович запропонував сформувати делегацію Верховної Ради для участі в параді 9 травня в Москві.