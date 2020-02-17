Є тенденція до зменшення кількості випадків захворювання на коронавірус, - МОЗ

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Протягом останніх чотирьох днів щодня спостерігається тенденція до зменшення кількості випадків (COVID-19), які реєструються за день. За період з 1 січня 2020 до сьогодні є 1775 летальних випадків, є також дані з КНР, що понад 11 тис. осіб ... одужали після гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що смертність від COVID-19 становить 3%.

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