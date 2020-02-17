Евакуйованих із Китаю українців візьме під цілодобову охорону Нацгвардія і поліція

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що після приземлення літак відразу відправлять на санітарну стоянку, а митні процедури здійснюватимуться у костюмах біозахисту. Пасажирів і членів екіпажу під охороною окремим транспортом на 14 днів перевезуть у спеціальну зону карантину.

"Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу і забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації. Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії і Нацполіції", - зазначили в МОЗ.

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