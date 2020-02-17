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17.02.20 18:24

РФ не надала офіційної інформації про затримання українських рибалок в Азовському морі, - Денісова

Російська Федерація продовжує затримувати громадян України на окупованій території Кримського півострова, при цьому не надає офіційних відомостей до уповноважених органів України.

РФ не надала офіційної інформації про затримання українських рибалок в Азовському морі, - Денісова

Про це заявила в Facebook уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"4 лютого 2020 року рішенням "Київського районного суду" був незаконно заарештований кримський татарин Наріман Межмедінов. Про це затримання стало відомо лише сьогодні з повідомлення "пресслужби управління ФСБ по Криму і м.Севастополю.

15 лютого 2020 року "прикордонне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації" затримало в Азовському морі судно з громадянами України на борту. Офіційні повідомлення про підтвердження особистих даних і процесуального статусу також відсутні", - зазначила вона.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової "з вимогою надати офіційні дані про затриманих громадян України, зокрема їхні повні анкетні дані, підстави затримання та процесуальний статус, а також перевірити дотримання прав затриманих громадян України на належне утримання, справедливий суд і захист".

"Закликаю представників міжнародних правозахисних організацій тримати на контролі ситуацію з черговими фактами затримання країною-агресором громадян України і не допустити порушення їхніх основних прав і свобод", - підкреслила омбудсмен.

РФ не надала офіційної інформації про затримання українських рибалок в Азовському морі, - Денісова 01

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.

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