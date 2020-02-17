Росія має відпустити затриманих українських рибалок через 10 днів після арешту, - глава Держприкордонслужби Дейнеко

Про це голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо всіх громадян, які затримані. Рибалки перебувають у слідчому ізоляторі в Керчі. "Учора їх було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді арешту на десять діб. Після цього в установленому порядку їх має бути повернено на територію України. Однак, якщо буде доведено їхню участь в браконьєрської діяльності, то за це вже передбачено кримінальну відповідальність ", - сказав Дейнеко.

За його словами, росіяни затримали українців на судні на відстані 30 миль від берега. Дейнеко нагадав, що акваторія Азовського моря, відповідно до угоди між Україною та РФ, визначена як акваторія, в якій здійснюється спільне використання водних ресурсів, тому російські прикордонники мали право зупинити судно, оглянути, перевірити документи.

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"Ми маємо лише відео, оприлюднене російською стороною, де власник судна нібито зізнається в тому, що громадяни України не мали при собі документів, які підтверджують їхню особу і які дозволяли б вилов риби. І, відповідно, мали заборонене знаряддя для рибного лову. Але я наголошую, що цю інформацію ми наразі не можемо підтвердити", - зазначив Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби України також звернув увагу, що пост технічного спостереження українських прикордонників зафіксував вихід у море маломірного судна.

"Ми вже встановлювали, що зберігання цього плавального засобу здійснювалося з порушеннями, поза встановленими пунктами базування", - додав він.

Дейнеко зазначив, що своїми діями власник судна порушив постанову Кабінету Міністрів, яка чітко визначає, яким чином і з чийого дозволу здійснюється вихід у море плавального засобу. "Тому власника судна буде притягнено на території України до адміністративної відповідальності, це незначний штраф, у зв'язку з лояльністю нашого законодавства, не більше ніж 170 грн", - зазначив він.

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15 лютого ФСБ РФ заявила про затримання українського судна нібито за незаконний вилов риби.

Окупанти оприлюднили відео з нібито допитом власника захопленого судна. На ньому чоловік зізнається, що незаконно ловив камбалу.

16 лютого окупаційний "суд" в Криму заарештував українських рибалок на 10 діб за відмову зупинитися на вимогу російських прикордонників.

Прокуратура Автономної республіки Крим почала провадження за фактом незаконного затримання "співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії у Криму" українського судна з чотирма людьми на борту.