Ніхто в Держдепартаменті не вірить, що Україна втручалася у вибори в США, - Тейлор

Про це заявив колишній тимчасовий повірений у справах США в Києві Вільям Тейлор, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Newsweek.

За словами Тейлора, ніхто в Держдепартаменті не отримував завдання розслідувати, чи дійсно Україна намагалася втрутитися у вибори президента США, тому що "ніхто не сприймав це серйозно".

Американський дипломат сказав, що не бачить жодної причини вірити теорії змови, яку пропагує американський президент і його союзники. Тейлор зізнався, що був розчарований таємною політикою Трампа щодо України.

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Під час свідчень у Палаті представників Тейлор застеріг, що поведінка американського лідера шкодить національній безпеці США й України, а також підриває спротив Києва агресії з боку Росії.

"Безпека України важлива для нашої безпеки. І я переконаний, що причина цього в тому, що Україна на лінії фронту", - сказав Тейлор.

Він пояснив, що Росія веде проти свого сусіда "гібридну війну", яка, однак, націлена не тільки проти української держави, а й "всієї Європи і США".

"Гібридна війна - це більше, ніж танки і солдати. Гібридна війна - це інформаційна, кібернетична, економічна війна, це атаки проти виборів. І, як ми знаємо, вони атакували і наші вибори", - сказав Тейлор.