Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом затримання ФСБ РФ кримського татарина Межмедінова

"Порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 КК України за фактом незаконного позбавлення волі громадянина України на території тимчасово окупованого півострова", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби відомства.

Уточнюється, що досудове розслідування веде управління Нацполіції в АР Крим і Севастополі.

Зазначимо, що за інформацією Кримської солідарності, заарештовано Нарімана Межмедінова.

"4 лютого 2020 року рішенням Київського районного суду в особі судді Діденка Д.О. був заарештований житель Чорноморського району Межмедінов Наріман. Органами попереднього розслідування чоловік підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч.2.ст.208 КК РФ", - повідомили правозахисники.

Межмедінова затримали 3 лютого 2020 року. 4 лютого 2020 слідчий звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Тепер 55-річному кримському татарину загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Дата наступного судового засідання поки невідома.

За версією слідства, вина літнього кримського татарина полягає в тому, що влітку 2016 року він поїхав в Україну, де вступив до лав "кримськотатарського добровольчого батальйону імені Челебіджихана".

Згодом чоловік повернувся до Криму і до дня свого арешту проживав зі своєю старенькою матір'ю.

Нагадаємо, 17 лютого ФСБ Росії повідомила, що затримала в окупованому Криму жителя Чорноморського району, підозрюваного "в участі в незаконному збройному формуванні, батальйоні імені Н. Челебіджихана". У російській спецслужбі також повідомляють, що підозрюваний влітку 2016 року виїхав на материкову частину України, де вступив до лав згаданого батальйону.

За інформацією ФСБ, проти чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 208 КК Росії (участь у збройному формуванні), його заарештовано.