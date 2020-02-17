Ворог від початку доби 17 лютого 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів по наших позиціях, а саме:
- поруч із населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь із великокаліберного кулемета;
- неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін;
- поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
- в районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів із великокаліберного кулемета;
- поруч із Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.
Крім цього, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по наших позиціях 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Сьогодні, 17 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".