COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, - ВООЗ

Про це йдеться в заяві гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Адханома Гебреєсуса, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

"Дані також показують зниження кількості нових випадків. Цю тенденцію слід інтерпретувати дуже обережно. Тенденції можуть змінитися, оскільки торкнулися нових груп населення. Поки рано говорити, чи продовжуватиметься це зниження. Видається також, що COVID-19 не такий смертоносний, як інші коронавіруси, включно з SARS і MERS", - зазначив він.

За даними ВООЗ, понад 80% пацієнтів хворіють у легкій формі, приблизно 14% - у важкій (включно з пневмонією і задишкою), 5% - у критичній (дихальна недостатність, септичний шок і поліорганна недостатність), для 2% - вірус виявляється смертельним. "І ризик смерті збільшується з віком", - повідомив Гебреєсус.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.