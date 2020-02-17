З 2020 року дітей не прийматимуть у дитячі будинки, а направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи сімейний дитбудинок, - Мінсоцполітики

Як передає Цензор.НЕТ, про це 17 лютого заявив під час селекторної наради з представниками облдержадміністрацій заступник міністра соціальної політики України Олег Коваль, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

"З 2020 року дітей не влаштовуватимуть у дитячі будинки, а держава і суспільство будуть здійснювати всі заходи, щоб зберегти можливість проживання і виховання дитини з рідними батьками, а також допомагатимуть їм у складних життєвих обставинах. У винятковому випадку дітей направлятимуть у патронатну або прийомну сім'ю чи сімейний дитячий будинок", - зазначив Коваль.

За його словами, до 2023 року на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Ці центри надаватимуть допомогу всім дітям, незалежно від їхнього соціального статусу і віку.

Заступник міністра додав, що з цього року влаштування дітей в дитячі будинки стане платним, а паліативної-реабілітаційні центри займатимуться не тільки тими дітьми з особливими потребами, які проходять реабілітацію в центрах, а й надаватимуть всю необхідну допомогу вихованцям прийомних сімей.

Зі свого боку уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба зазначив, що питання влаштування дітей в прийомні сім'ї перебуває на постійному контролі у президента Володимира Зеленського.

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