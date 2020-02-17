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17.02.20 21:39

"Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ"

Колишній радник міністра оборони Юрій Бірюков вибачився за те, що назвав військовослужбовців, які голосували за Зеленського "виродками із ЗСУ".

"Психонув, затупив", - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за "виродків із ЗСУ"

Відповідний пост він опублікував у Фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Можна ховати голову в пісок, чекаючи закінчення хайпу. Можна писати всякі розумування про контекст. Можна знаходити пояснення. А можна просто написати про те, що зробив дурницю на емоціях, не вважаючи свої власні думки істиною в останній інстанції", - написав Бірюков.

За його словами, він "психонув, затупив" і практично відразу відчув від цього "дискомфорт".

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"Щиро вибачаюся з приводу власної дурості в суботньому пості", - додав Бірюков.

Нагадаємо, напередодні ексрадник міністра оборони опублікував емоційний пост про пропозицію президента Зеленського розглянути ідею спільного патрулювання кордону з членами незаконних збройних формувань. "Хочеться побажати кожному виродку зі складу ЗСУ, який навесні минулого року проголосував за Зеленського, вічно бути в спільному патрулюванні з сепарами", - написав тоді Бірюков.

Психонув, затупив, - ексрадник міністра оборони Бірюков вибачився за виродків із ЗСУ 01

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