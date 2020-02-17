У планах уряду - 1 мільйон легальних робочих місць за п'ять років, - Гончарук

Про це йдеться в telegram-каналі прем'єр-міністра Олексія Гончарука, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі практично кожен 5-й українець працює неофіційно. Найчастіше –– у сільському господарстві, оптовій та роздрібній торгівлі, будівництві, транспорті та кур’єрській діяльності. Ці працівники не захищені. Фактично вони безправні у відносинах з роботодавцем", - отмечается в сообщении.

По информации премьера, на первом - информационном - этапе уже 600 інспекторів праці по всій Україні провели "особисту роз’яснювальну роботу" для понад 180 тис. роботодавців у сфері торгівлі. Часто при цьому були присутні представники Пенсійного фонду, Державної податкової служби, Державної служби зайнятості та органів місцевого самоврядування.

"Як результат –– лише за 2 тижні до ДПС надійшли понад 107 тис. повідомлень про укладення трудових договорів з 202 тис. працівниками. Загальна динаміка працевлаштування у сферах, де проводилась інфокампанія, зросла порівняно до січня 2019-го року на 25,8%.

Другий етап триває –– це інспекційна кампанія з 10 по 21 лютого. Інспектори перевірятимуть роботодавців, що мають потенційно незадекларованих 4 і більше осіб.



Мета нашого Уряду на 2020-й рік –– це +200 тис. нових легальних робочих місць та скорочення пошуку роботи в середньому з 3,6 до 2 місяців. За 5 років — 1 мільйон робочих місць", - говориться в повідомленні.

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