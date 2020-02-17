Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус

Про це заявили представники китайського центробанку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.

Банкноти, що надходять з районів із найбільшим поширенням вірусу, вилучать з обігу. Замість них центральний банк випустить велику кількість нових купюр.

Зазначається, що поки невідомо про випадки, коли банкноти ставали джерелом поширення інфекції.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.