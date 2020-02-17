Китай вилучить і знищить банкноти в районах з великою кількістю хворих на коронавірус

Про це заявили представники китайського центробанку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider.
Банкноти, що надходять з районів із найбільшим поширенням вірусу, вилучать з обігу. Замість них центральний банк випустить велику кількість нових купюр.
Зазначається, що поки невідомо про випадки, коли банкноти ставали джерелом поширення інфекції.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.