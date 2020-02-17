Гроші на проєкти для ветеранів можна отримати, змінивши систему оподаткування реалізації сигарет, - нардеп від "СН" Холодов

Як передає Цензор.НЕТ, про це це він написав у своєму блозі на Кореспонденті.

"У США ветеранам В'єтнамської війни давали ліцензії на торгівлю тютюном на пільгових умовах. В Австрії ліцензії на продаж сигарет за особливими правилами отримують люди з інвалідністю. Часто в країнах ЄС кількість ліцензій на торгівлю тютюном лімітовано, а значить ті, хто її вже отримав, можуть її перепродати або передати в управління, таким чином отримавши пристойні доходи. Або можуть займатися бізнесом самі. Це правильний механізм соціальної підтримки соціально вразливих груп громадян - їм не просто "дають субсидії" або "підвищують виплати", а включають їх в економічні процеси, в бізнес", - написав Холодов.

На його думку, складно уявити, як переконати колег з парламенту проголосувати за щось подібне, але європейські практики в Україні потрібно починати впроваджувати.

Також політик повідомив, що розробив законопроєкт 3016, яким пропонується внести зміни в систему оподаткування реалізації тютюнових виробів, які можуть дати щорічно до 1,5 млрд грн додаткових доходів державі. І ці гроші він пропонує направляти на фінансування програм житлового кредитування для переселенців із Криму і Донбасу і ветеранів АТО.

Далі, Холодов зазначає, що в статті 6 Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я та боротьби проти тютюну (ратифікована Україною в 2006 році) описані цінові і податкові заходи, які є найефективнішим способом скорочення споживання тютюну, особливо - в молодіжному середовищі. Зокрема, один із них - заходи проти forestalling. (Forestalling - це хитрість, пов'язана з регулярним підвищенням акцизів на сигарети. Виробники знають, коли чергове підвищення і перед ним виготовляють більші партії, відправляючи їх на склади, а потім, після підвищення акцизу - продають їх вже за новою ціною).

Конвенція ВООЗ дає Україні право законодавчо обмежити випуск сигарет безпосередньо перед підвищенням акцизів на них або встановити додатковий податок на продукцію, яка вже виготовлена, але ще не доставлена ​​споживачеві, у тому числі в роздрібну торгівлю. Як це працює в Україні? На 90% український ринок сигарет формують 4 великі компанії - Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Tobacco і Japan Tobacco International. У кожної є по 2 юридичні особи - виробник і торговий дім. Як правило, акцизи підвищуються 1 січня - а значить в останні місяці року деякі компанії виготовляють запаси сигарет на кілька місяців наперед, продають їх своїм торговим домам, а сигарети відправляють на склад. А вже після 1 січня ці сигарети продають споживачам за цінами, до яких включено підвищений акциз. "Чистий дохід тютюнових корпорацій від такої нехитрої схеми - це як мінімум мільярд гривень щорічно. Цільовий податок для переселенців і ветеранів", - стверджує депутат.

Його законопроєкт 3016 пропонує зафіксувати, що сума акцизів, які платить виробник або імпортер сигарет, в будь-які місяці 4-го кварталу року не може перевищувати середньомісячний обсяг акцизів, які платилися впродовж шести попередніх місяців. Простіше кажучи - в грудні і в липні сума сплачених акцизних податків має бути приблизно однакова і не може відрізнятися в кілька разів. А якщо відрізняється - то це ознаки forestalling і держава накладає штраф у сумі двократного обсягу перевищеного рівня акцизного податку (але не менше 2 млн грн).

Холодов упевнений, що якщо законопроєкт ухвалити в 2020 році, то вже в 2021-му ми отримаємо 1,2-1,5 млрд грн додаткових надходжень до бюджету (з урахуванням підвищення акцизу на 20%).

"Я наполягатиму на тому, щоб ці гроші були спрямовані на соціально важливі цільові програми, зокрема на безвідсоткові кредити на житло для сімей переселенців із Криму і Донбасу, ветеранів АТО. Ці люди нарешті зможуть стати економічно активними, а не працювати тільки "на оренду квартири", як зараз".