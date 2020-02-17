Винуватці смертельної ДТП у Харкові в 2017 році Зайцева і Дронов не виплачують визначені судом компенсації, - адвокат Матвєєва

Про це кореспонденту Укрінформу розказала адвокат потерпілих Лариса Матвеєва, передає Цензор.НЕТ.

"Рішення суду першої інстанції щодо стягнення з засуджених грошових коштів у якості компенсації сім’ям загиблих та потерпілим досі не виконано", - заявила Матвеєва.

За її словами, отримано відповіді на запит до установ, де зараз перебувають засуджені: "Зайцева заборонила давати будь-яку інформацію відносно того, чи вона працює та заробляє будь-які гроші, а Дронов зараз не працює, бо хворіє".

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Також адвокат повідомила, що Касаційний кримінальний суд Верховного Суду задовольнив клопотання кількох потерпілих у справі брати участь 3 квітня у судовому засіданні між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції з Київського райсуду Харкова.

"Касаційний кримінальний суд задовольнив клопотання декількох потерпілих у справі про ДТП на Сумській у Харкові 18 жовтня 2017 року забезпечити проведення засідання між Касаційним кримінальним судом та Київським райсудом Харкова в режимі відеоконференції. Усього 12 потерпілих, але особи тих, хто візьме участі у суді дистанційно, будуть відомі у день суду 3 квітня", - зазначила Матвеєва.

За її словами, клопотання пов'язане, у тому числі, із фінансовим становищем потерпілих.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.