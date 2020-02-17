Зрозумів, що це бандити, - експрихильник бойовиків 5 років переховувався від слідства і тепер здався поліцейським

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Покровського відділу поліції Донецької області.

За даними слідства, у вересні 2014 року чоловік прибув у Донецьк і вступив до лав незаконного збройного формування "Донецьке народне ополчення".

Йому пообіцяли високу зарплату, видали зброю і поставили чергувати на блокпосту в Ясинуватій.

"Як розповів поліцейським ексучасник бандформування, вже через кілька днів він зрозумів, що має справу з бандитами, які погано ставляться як один до одного, так і до цивільного населення. Не отримавши обіцяних грошей, чоловік здав зброю, покинув блокпост і повернувся в Селидове", - сказано в повідомленні поліції.

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"Упродовж п'яти років колишній бойовик вів прихований спосіб життя, намагаючись уникнути покарання за службу в НЗФ", - додали в поліції.

Коли чоловік дізнався, що за законом має можливість бути звільненим від кримінальної відповідальності, то прийшов із повинною в місцеве відділення поліції.

"Нагадуємо, згідно з ч.6 ст. 260 Кримінального кодексу України, держава гарантує звільнення від відповідальності особи, яка не вчиняла тяжких злочинів проти людей, добровільно покинула лави НЗФ і повідомила про це правоохоронцям", - додали в поліції.