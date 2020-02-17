Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.02.20 23:52

Windrose запускає рейси між шістьма містами України

Авіакомпанія Windrose з квітня організовує регулярні рейси між Києвом, Харковом, Дніпром, Львовом, Одесою та Миколаєвом.

Windrose запускає рейси між шістьма містами України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

Попередній продаж авіаквитків на квітневі рейси стартував 13 лютого. Авіаперевізник обіцяє 2-3 рейси на день із вильотом вранці, вдень і ввечері. Зазначається, що з Києва до Дніпра можна буде добратися за 1 годину 20 хвилин.

Польоти здійснюються на літаках ATR72-600.

Windrose запускає рейси між шістьма містами України 01

За даними в системі бронювання на сайті авіакомпанії, уточнює Громадське радіо, вартість квитка з Києва до Дніпра / Харків / Одесу / Львів становитиме від 719 гривень, із Запоріжжя до Києва - від 622 гривень, з Києва до Миколаєва - від 572 гривень.

Читайте також: Спільний авіапростір України з ЄС може бути вже цього року, - Гончарук

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100