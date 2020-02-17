Windrose запускає рейси між шістьма містами України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу авіакомпанії.

Попередній продаж авіаквитків на квітневі рейси стартував 13 лютого. Авіаперевізник обіцяє 2-3 рейси на день із вильотом вранці, вдень і ввечері. Зазначається, що з Києва до Дніпра можна буде добратися за 1 годину 20 хвилин.

Польоти здійснюються на літаках ATR72-600.

За даними в системі бронювання на сайті авіакомпанії, уточнює Громадське радіо, вартість квитка з Києва до Дніпра / Харків / Одесу / Львів становитиме від 719 гривень, із Запоріжжя до Києва - від 622 гривень, з Києва до Миколаєва - від 572 гривень.

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