Суд обрав запобіжний захід кримінальному авторитету Анісімову у вигляді арешту, без права застави

Як передає Цензор.НЕТ, про це кореспонденту Укрінформу повідомило джерело у правоохоронних органах.

"Заводський районний суд прийняв рішення арештувати Анісімова строком на 60 діб без права внесення застави", - повідомив співрозмовник.

Судове засідання розпочалось близько 20:30 і тривало дві години. Представникам ЗМІ про час та дату засідання не повідомили.

Як раніше повідомлялось, чоловіка, який 6 років знаходився у міжнародному розшуку, затримали 16 лютого у Києві. Спецоперацію проводили співробітники Департаменту карного розшуку Нацполіції за підтримки КОРДу.

Заступник голови МВС Антон Геращенко зазначив, що поліцейські затримали кримінального авторитета, який за часів Януковича тероризував підприємців Запоріжжя.

Анісімова підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) ч. 2 та 4 ст. 189 (Вимагання), ч. 1 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї) та ч. 1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо: у 2013 році його вже затримували у Борисполі в аеропорту. Він перебував у Лук'янівському слідчому ізоляторі, але потім суд змінив запобіжний захід і Анісімов втік.

У неділю, 16 лютого в Києві затримали кримінального ватажка Євгенія Анісімова, подільника Юри Єнакіївського. Він був у розшуку останні 6 років.