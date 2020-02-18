Студент Міракян білоруською попросив у мінському кафе чаю, у Совфед РФ назвали це націоналізмом і звинуватили в усьому Україну

Конфлікт у кафе стався майже тиждень тому, але погрози через нього Арамаіс Міракян отримує досі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ось як Арамаіс описав діалог із продавщицею на своїй сторінці у Facebook: "Фірмовий магазин "Комунарка" на Красній. Підходжу, питаю: чай фруктовий є?

- Говоріть російською, у нас дві державні мови.

- Я з вами не китайською, і не чеською, а однією з державних мов.

- Я зараз викличу охорону (!!!)

- Дайте книгу скарг і покличте адміністрацію".

Історія швидко розлетілася Фейсбуком, і Арамаіс став отримувати сотні коментарів, як зі словами підтримки, так і з погрозами. Ще більше їх стало, коли про скандал написали російські ЗМІ.

Член Ради Федерації РФ Ігор Морозов побачив у проханні Міракяна білоруський націоналізм.

"Націоналізм можна порівняти з джином, випущеним із пляшки. Він піднімає голову в Білорусі через вплив України. Поява негативних процесів щодо російської мови, нехай навіть на побутовому рівні, це нове явище, повз яке керівництво Білорусі не має проходити. Його треба жорстко контролювати владі, в тому числі і на законодавчому рівні", - заявив Морозов.

Арамаіс Міракян каже, що почувається в цій ситуації так, ніби потрапив у країну абсурду.

"Типу, "ніфіга собі за хлібом сходив". Я очікував чого завгодно. Коли я розміщував цей посст, то розумів, що буде резонанс. Але якби мені хтось сказав, що на це відреагує верхня палата російського парламенту? Я не знаю, що б відповів такій людині", - розповів він журналістам.

"Я б не сказав, що мене це лякає. Дивує, швидше за все. Їм що, немає там чим зайнятися, в тій Росії? У них відбувається конституційна реформа, а вони занепокоєні тим, хто там у Білорусі чай собі замовляє", - додав він.

Нещодавно молодик знову відвідав кафе, зі скандалу в якому все почалося. Тепер його обслужили білоруською мовою, хай і не зразковою.

"Можливо, я став причиною якогось флешмобу, коли туди ходять саме щоб перевірити їхню реакцію на білоруську мову. Вони змушені вчитися. Тобто, це було не дарма, так я вже "білорусифікував" один торговий пункт "Комунарка", - розповів Арамаіс.

Флешмоб на підтримку Арамаіса триває і у Фейсбуці. Його учасники щосили вправляються в дотепності, відстоюючи право на гарбату, а не чай.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Drang nach Osten! Усіх напалмом спалити! Щоб ані Києва не було, ані Львова! Швидко російською навчитеся говорити!" - Жириновський. ВIДЕО



