Коридор безпеки під контролем ОБСЄ - один з можливих способів забезпечити контроль Україною кордону з РФ на Донбасі, - Пристайко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на українському телеканалі ICTV.

"З українського боку український кордон мають контролювати українські прикордонники. Це принципова позиція, якої ми мусимо досягти. Це ідеальний варіант, над яким працює і уряд, і президент, і всі інші. Яким чином ми дійдемо до цього? Цей неідеальний шлях до цього ідеального варіанта - можливо той, що, наприклад, був запропонований у першому "Мінську" ще в 2014 році, коли було записано про те, що вздовж українсько-російського офіційного кордону створюється коридор безпеки під контролем ОБСЄ. На превеликий жаль, більшість забули про те, що такої угоди було досягнуто, і в цьому контексті не просувається розвиток наших переговорів", - сказав він.

Він зазначив, що зараз обговорюється питання, "наскільки життєвою конструкцією" є створення на території всієї непідконтрольної зони "спільних патрулів", що складаються з національної поліції України, представників ОБСЄ та місцевих громад.

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