У процесі пошуку правди про загибель своїх батьків на Майдані діти загиблих Героїв Небесної Сотні Бондарчука і Хомяка одружилися

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі Громадського ТБ.

Володимир та Ірина познайомилися на зустрічі родин Героїв Небесної Сотні. Вони шукали правду про обставини загибелі своїх батьків. Володимиру вдалося майже до секунди відтворити події ранку 20 лютого. Ірина, натомість, і досі не знає, що сталося. Не знає вона і хто винен у смерті її батька.

Але тепер Володимир та Ірина продовжують шукати разом. Адже в процесі пошуків правди про своїх батьків вони знайшли одне одного. У травні 2017-го Володимир та Ірина одружилися. На їхніх весільних фото - Родина Героїв Небесної Сотні, яка відчуває себе однією великою сім’єю. Нині вони живуть у Волинській області.

Перші два роки після Майдану Володимир більшу частину свого часу присвячував роботі в громадській організації "Родина Героїв Небесної Сотні": спочатку був секретарем, потім - головою організації. Останнім часом він не має можливості приділяти цій діяльності багато часу, але залишається активним членом організації.

Ірина також бере участь у діяльності родин загиблих на Майдані. Зокрема, жінка була в робочій групі з нагородження Героїв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обурені ознаками реваншу диктатури, - родини героїв Небесної Сотні звернулися до Зеленського