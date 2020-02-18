Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції ОС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив шість обстрілів по позиціях ЗСУ, а саме:
- поряд з населеним пунктом Гнутове - зі станкового протитанкового гранатомета - 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Павлополя - з міномета калібру 82 мм - 7 мін, ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
- поблизу Пісків - з автоматичних станкових гранатометів;
- у районі Водяного - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів і великокаліберного кулемета;
- поряд з Березовим - зі станкового протитанкового гранатомета - 8 пострілів.
Крім цього, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник двічі обстріляв захисників Оріхового, випустивши по позиціях ЗСУ 3 міни зі 120-мм міномета, 4 міни з міномета калібру 82 мм, а також вів вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
"Учора, 17 лютого, унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає.