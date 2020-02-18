Кількість загиблих від коронавірусу COVID-19 у Китаї перевищила 1,8 тис. осіб, інфіковано понад 72 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Крім того, за останню добу на території країни було виявлено 1886 нових підтверджених випадків інфікування, більшість з них - у провінції Хубей. Жертвами вірусу за 17 лютого стали 98 осіб.

Водночас за минулу добу 1701 особа одужала і була виписана з лікарень. Загалом кількість заражених перевищила 72 тис.

Раніше повідомлялося, що влада Китаю просить тих, хто видужав, здавати кров для лікування коронавірусу COVID-19, щоб можна було видобути плазму для лікування інших, що перебувають у критичному стані.

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