Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
За його словами, люди з температурою вище 37,2° не потраплять на літак, а проходитимуть процедури в місцевій лікарні.
Розпочнеться евакуація з того, що китайська влада доставить наших громадян до літака в Ухані. Далі - медичний контроль.
"Після перевірки люди підуть на літак. Там їм видадуть засоби захисту, гігієни, харчування, маски, які змінюватимуть тричі за час польоту", - сказав Аваков.
На борту літака перебуватимуть 16 членів екіпажу, двоє лікарів, медсестра, працівник консульства, поліцейський і військовий.
Літак приземлиться в одному з українських аеропортів, де піде на спеціальну санітарну стоянку. Його зустрінуть співробітники ДСНС.
Усіх пасажирів і членів екіпажу, які перебували в літаку, посадять в автобуси, після чого проведуть дезінфекцію авіалайнера. Усі відходи, фільтри, серветки, залишки їжі спалять.
Автобуси вирушать до місця перебування на карантині в супроводі Нацполіції, Нацгвардії та ДСНС. Там їх розселять у корпус або корпуси з усім необхідним для комфортного життя.
Також за ними спостерігатимуть лікарі. Поруч розгорнуто штаб сил Нацгвардії і ДСНС, щоб охороняти базу.
Аваков додав, що до України звернулися багато держав із проханням про допомогу. Кількох іноземних громадян планують взяти на борт.
Їх піддадуть такому самому контролю, а за надані послуги держави заплатять.
Нагадаємо, евакуація громадян України з Китаю запланована на 20 лютого.