Аваков розкрив деталі евакуації українців з Китаю. ВIДЕО+ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України, про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми маємо дбати про наших громадян. Міністерство внутрішніх справ України у межах компетенції готове забезпечити безпеку під час евакуації українців із КНР та в обсервації. Україна тільки тоді Україна, тільки тоді Держава, коли вона думає про своїх громадян. Ми не багаті, у нас немає мільярдів, але у нас є совість. І якщо ми думаємо про своїх громадян, ми маємо їх забрати та врятувати", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Аваков розповів, що планується евакуація до 50 українців і близько 36 іноземців із країн, які звернулися із запитом допомогти евакуювати їхніх громадян: із Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Ріки, Панами та інших країн.

"До пів сотні українців ми збираємося повернути додому. Окрім громадян України, ми можемо врятувати й громадян інших країн", - сказав міністр внутрішніх справ.

Команда літака, яким евакуюватимуть громадян із Китаю до України, складатиметься з 16 осіб екіпажу: 6 пілотів, 9 бортпровідників, 1 технік, 2 лікарів, 1 медсестра. Також у літаку перебуватимуть поліцейський, військовослужбовець і працівник консульства.

"Усі члени екіпажу та особи, що супроводжують, перебуватимуть у костюмах біозахисту. Літак буде розділений на зони. Пасажири забезпечуватимуться їжею, засобами особистої гігієни та санітарними засобами, в тому числі - медичними масками, які будуть змінюватися під час польоту", - розповів міністр.

Кожен пасажир, який буде евакуйований українським літаком, до посадки підписуватиме інформовану добровільну згоду на проведення ізоляції та спостереження за станом здоров'я, діагностику й лікування. У разі відмови - людина не евакуюватиметься.

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В аеропорту проводитиметься термометрія пасажирів китайською стороною з повідомленням медичного персоналу рейсу і повторно - українськими медиками безпосередньо перед посадкою в літак. У разі наявності температури тіла пасажира більш ніж 37,2 або наявності респіраторної інфекції - медперсонал ухвалюватиме рішення про недопущення пасажира на рейс. Такі особи в супроводі консула будуть супроводжені в місцеву лікарню.

Аваков додав, що після прибуття в Україну літак прямує на санітарну стоянку і всі проходять прикордонний контроль. Співробітники прикордонної та митної служби проводитимуть необхідні процедури в костюмах бактеріологічного захисту.

Після висадки пасажирів проводитиметься дезінфекція місця стоянки, трапа, салону, багажного відсіку та кабіни пілотів. У літаку проводитиметься повна заміна фільтрів системи кондиціонування.

"Загалом підлягатимуть обсервації орієнтовно 109 осіб. Пасажири, які прибули з КНР, і члени екіпажу прямують до місця обсервації в автобусах у супроводі співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Колону із 4-х автобусів супроводжуватимуть автомобілі патрульної поліції" - сказав міністр.

Крім того, Аваков у студії "Свободи слова" представив двох працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій у костюмах бактеріологічного захисту, які працюватимуть із евакуйованими.

"Всі наші співробітники будуть забезпечені таким комплектом спецодягу. Він повністю захистить від процедур, які будуть проводитися. Так будуть одягнені всі, починаючи від водія в автобусі і завершуючи медиками та людьми, які будуть забезпечувати життєдіяльність усього цього об’єкта", - сказав міністр.

"Зручно, комфортно, але трішки спекотно. Але коли працюєш, вже не зважаєш на будь-які умови навколо, бо концентруєшся на роботі з пацієнтом. Тому головне, що ці костюми відповідають всім стандартам, які рекомендують нам ВООЗ і наше Міністерство. Вони повністю захищають нас від будь-яких біологічних уражень. Тому за себе і за всіх, хто буде працювати з нашими пацієнтами, ми можемо бути спокійні," - поділилася своєю думкою про костюм бактеріологічного захисту лікарка, працівниця ДСНС Євгенія.

Автобуси, в яких транспортуватимуться пасажири, – також піддаватимуться дезінфекції. У період обсервації - від 14 діб, працівники МВС України здійснюватимуть охорону території корпусів, де перебуватимуть евакуйовані громадяни під пильним наглядом медиків.



Інфографіка: сайт МВС

"Приміщення з евакуйованими будуть посилені – буде утворено подвійне кільце захисту, охорони та знезараження. До охорони цієї території буде задіяно щодобово 47 співробітників – 30 поліцейських і 17 військовослужбовців Національної гвардії України. Чергуватимуть піші патрулі, автопатрулі, функціонуватиме контрольно-пропускний пункт і система відеоспостереження, поряд працюватиме Цілодобовий об'єднаний ситуаційний центр МВС", - наголосив Аваков.