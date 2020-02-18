Після місцевих виборів на Донбасі частина нинішніх керівників в ОРДЛО може зберегти свої пости, - Пристайко

Як інформує Цензор.НЕТ, таке припущення зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі Свободи слова на ICTV і наголосив на відповідальності місцевих жителів.

"Люди, які їх виберуть, повинні знати, що вони несуть тепер відповідальність, що в їхньому районі буде новий голова. Я не здивуюся, якщо частина цих людей буде тими ж самими, які зараз де-факто керують, ми це розуміємо, ми не наївні, але це шлях демократичної держави, який ми обрали", - сказав він.

При цьому Пристайко підкреслив неможливість ситуації, коли голів органів місцевого самоврядування на Донбасі будуть встановлювати з Києва.

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Нагадаємо, Пристайко назвав варіант, за якого Україна може отримати контроль над кордоном з РФ на Донбасі.