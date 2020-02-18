На освітньому порталі "Дія" щомісяця будуть з'являтися курси з цифрової грамотності, - Федоров

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мінціфри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько місяця тому ми запустили проєкт Дія: цифрову освіту. Наша мета - стати лідером у світі за швидкістю і якістю розвитку цифрових навичок, цифрового інтелекту у громадян. Сьогодні вже 30 000+ пройшли навчання на порталі. Нас підтримують 6000 бібліотек по всій країні, де можна пройти курси офлайн. Щомісяця будуть з'являтися нові", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні доступні три освітні серіали:

Базовий із цифрової грамотності. Навчіться впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом.

2. Для вчителів. Якщо ви — вчитель, то цей серіал саме для вас. Ви навчитеся застосовувати онлайн-інструменти, щоб навчальний процес став більш захопливим і ефективним.

3. Для батьків: дізнайтесь, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації запускає курс з вивчення цифрової грамотності у форматі серіалу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через "Дію" не будуть розсилати повістки в армію або виявляти неплатників аліментів, - Мінцифри просить "не вестися на фейки"