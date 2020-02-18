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18.02.20 09:26

На освітньому порталі "Дія" щомісяця будуть з'являтися курси з цифрової грамотності, - Федоров

Сьогодні вже понад 30 тис. осіб пройшли курси з цифрової грамотності на порталі "Дія".

На освітньому порталі "Дія" щомісяця будуть з'являтися курси з цифрової грамотності, - Федоров

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив глава Мінціфри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько місяця тому ми запустили проєкт Дія: цифрову освіту. Наша мета - стати лідером у світі за швидкістю і якістю розвитку цифрових навичок, цифрового інтелекту у громадян. Сьогодні вже 30 000+ пройшли навчання на порталі. Нас підтримують 6000 бібліотек по всій країні, де можна пройти курси офлайн. Щомісяця будуть з'являтися нові", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні доступні три освітні серіали:

  1. Базовий із цифрової грамотності. Навчіться впевнено користуватися смартфоном, комп'ютером і планшетом.
    2. Для вчителів. Якщо ви — вчитель, то цей серіал саме для вас. Ви навчитеся застосовувати онлайн-інструменти, щоб навчальний процес став більш захопливим і ефективним.
    3. Для батьків: дізнайтесь, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство цифровий трансформації запускає курс з вивчення цифрової грамотності у форматі серіалу.

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На освітньому порталі Дія щомісяця будуть зявлятися курси з цифрової грамотності, - Федоров 01

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