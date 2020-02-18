На станції метро "Майдан Незалежності" почали ремонт ескалаторів. Роботи триватимуть до лютого 2021 року, - КМДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

У столичному метрополітені просять вибачення за незручності та запевняють, що зроблять усе можливе для прискорення робіт.

Нагадуємо, що на станції "Золоті ворота" триває капітальний ремонт ескалаторів. Тому вранці у робочі дні з 08:10 до 09:20 станцію "Золоті ворота" закривають на вхід, а два робочі ескалатори нахилу піднімають пасажирів на вихід. В інший час станція працює у звичайному режимі. Пересадочний вузол "Золоті ворота" – "Театральна" працює у звичайному режимі.

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Загалом у київському метрополітені працює 122 ескалатори. Планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, перебирається, проводиться заміна зношених запчастин, тощо) проводяться орієнтовно раз у 6-10 років після пробігу до 150 тис. км.