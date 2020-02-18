Бій у районі Золотого триває: найманці РФ здійснили спробу просування через лінію розмежування, українські воїни зазнали втрат, - штаб ОС

Про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти ведуть обстріли по наших захисниках із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм. Також противник веде вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогневим прикриттям російські окупанти перейшли до активних наступальних дій та здійснили спробу просування через лінію розмежування. Станом на зараз триває бій. На жаль, унаслідок ворожих обстрілів українські захисники зазнали втрат. Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, дають адекватну відповідь збройним формуванням Російської Федерації, окупантам завдається вогневе ураження з метою придушення їхньої збройної активності. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ОС.

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