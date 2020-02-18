Українські воїни втратили частину позицій поблизу Золотого, - ЗМІ

Про це повідомляє кореспондент ТСН з місця подій, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, в результаті атаки найманців РФ на взводний опорний пункт у зоні відповідальності 72-ї бригади, українські воїни покинули цю невелику ділянку фронту.

За попередніми даними, кілька українських воїнів зазнали поранення. Їх доставили в лікарню в стабільному стані. Військові визнають, що початок обстрілів по всій лінії схожий на 2015 рік, коли розстрілюють не опорні пункти, а завдають ударів по квадратах. Українські військові дають відповідь.

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Нагадаємо, з 5 години ранку 18 лютого триває інтенсивний бій у районі Золотого, Орехового і Новотошківського.