Команда експертів МВФ відвідає Київ, - постпред Люнгман

"Команда в складі кількох експертів Міжнародного валютного фонду відвідає Київ для проведення технічних обговорень політики, спрямованої на досягнення потужного зростання і забезпечення стабільності", - повідомив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

17 лютого цього року завершилася дія попередньої програми співпраці між Україною і МВФ в рамках механізму stand-by. Вона була затверджена 18 грудня 2018 року в обсязі - SDR2,8 млрд, або близько $ 3,9 млрд, однак Україна змогла отримати за нею лише перший транш SDR1 млрд (близько $ 1,4 млрд). Президент, уряд і Нацбанк України на початку грудня 2019 року домовилися з менеджментом МВФ про відкриття нової трирічної програми розширеного фінансування EFF на $ 5,5 млрд. Остаточне рішення має ухвалити рада директорів Фонду після виконання Києвом останніх попередніх заходів.

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